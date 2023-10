« L’époque de Mi-jo » de Lee Seo-su

ⓒ Getty Images Bank

Le deuxième logement est le plus cher de la liste. Le soleil y pénètre à flots, mais contrairement à la partie avant de la pièce, qui semble se trouver au rez-de-chaussée, celle de l’arrière a l’air d’être enfoncée dans le sol. Il faut donc allumer des lampes en permanence pour éclairer l’espace sombre.





Les 50 millions de wons sont tout ce que son père a pu économiser, mais les prix de l’immobilier à Séoul rendent insignifiantes les économies qu’il a faites tout au long de sa vie. Mi-jo est triste de voir son père réduit à l’état d’homme inutile qui a laissé à peine assez d’argent pour louer un logement en demi-sous-sol ne mesurant que 20 mètres carrés.





- Extrait de l’émission









Elle est venue me voir après avoir passé toute la journée à dessiner un webtoon pour adultes. Elle avait l’air plus sombre que la dernière fois que je l’avais vue. Le nouveau projet sur lequel elle travaillait était encore plus obscène que le précédent : le protagoniste aimait les actes sexuels pervers et sadiques, ce qui la dégoûtait.





Le président de la société avait la conviction du succès retentissant du webtoon et exhortait les assistants à y mettre tout leur cœur. Or, l’ambiance au travail était loin d’être bonne puisque la plupart d’entre eux étaient des femmes. Certaines pleuraient en dessinant et d’autres prenaient même des antidépresseurs.





오늘도 성인 웹툰을 그리다가 온 언니는

지난 번 보았을 때보다 낯빛이 더욱 어두웠다.

새로 시작한 작업이 이전에 맡았던 것보다 더 심각한 내용이라고 했다.

변태적이고 가학적인 성행위를 즐기는 남성이 주인공으로 등장하는 웹툰이었고,

그걸 그리는 언니는 매일 힘들어했다.





사장은 대박이 확실한 작품이라고 어시들을 독려했지만

거의 모든 어시가 여성이었기에 분위기는 언제나 좋지 않았다.

작업을 하다가 엎드려 우는 동료도 있었고,

우울증 약을 먹는 동료도 있었다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Cette histoire montre à quel point cette époque est sombre et sans espoir à travers des gens ordinaires comme Mi-jo, sa mère et Su-yeong. Elles sont désespérées face au présent et à l’avenir, mais elles ne renoncent pas à leur vie. Elles essaient de survivre à leur manière, tout comme les fleurs sauvages qui se balancent au gré du vent sans se briser. Dans ce récit, l’art représente ce pouvoir à la fois doux et inébranlable.









« Mi-jo, je ne pense pas que mes cheveux tomberaient comme ça si j’avais travaillé dans une usine de perruques. J’aurais pu bénéficier d’une réduction sur les perruques même si j’étais devenue chauve. Mais Mi-jo, je suis abandonnée maintenant au bord du ruisseau Dorim avec un paquet de cigarettes, et je n’entends que du chinois.

Mi-jo, je ne me suis jamais inquiétée de ne pas être jolie ou mince, mais je m’inquiète de mon talent de dessinatrice. Je dessine encore trop bien. Je sais que tu n’aimes pas que je dise ça, mais je vais le dire une fois de plus. Le webtoon sur lequel j’ai travaillé se vend très bien. Même mon chef d’équipe m’a félicitée aujourd’hui. Dors bien, il ne me reste qu’une cigarette. »





미조야, 내가 가발 공장을 다녔더라면 내 정수리가 이러지 않았을 거라는 생각이 든다.

만약 정수리가 이랬어도 가발을 직원 할인가에 살 수 있었겠지.

그런데 미조야, 내가 지금 레종이랑 도림천에 버려져 있는데

여기 온통 중국말만 들린다.

미조야, 나는 내가 예쁘지 않고 날씬하지도 않은 건

한 번도 걱정 한 적이 없는데 그림을 잘 그리는 게 너무 걱정이다.

아직도 나는 너무 잘 그리거든.

네가 이 얘기 싫어하는 거 알지만 마지막으로 딱 한 번만 할게.

내가 그린 웹툰, 진짜 잘 팔려.

오늘은 팀장한테 불려가서 칭찬도 들었다.

잘 자라, 이게 돛대다.





Sans lui répondre, j’ai ouvert mon journal intime. J’ai entendu le son du clavier venant de l’autre côté du mur. Maman et moi écrivions en même temps alors que Su-yeong devait se promener. Demain est loin, et notre maison est encore plus loin. Mais le rêve de graines de pissenlit atterrissant sur nos têtes est proche. La nuit passait ainsi.





나는 답장을 보내지 않았다.

대신 일기장을 펴 들었다.

벽 너머에서 키보드 두드리는 소리가 들려왔다.

우리는 동시에 문장을 쓰고, 언니는 아마도 걷고 있을 것이다.

내일은 멀고, 우리의 집은 더 멀고,

민들레 꽃씨가 날아와 우리 머리 위에 내려앉는 꿈은 가까운 그런 밤이었다.









Auteur : Lee Seo-su (1983~)

- Débuts littéraires : en 2014 avec la publication de sa nouvelle « Seconde main, vintage, main secourable »