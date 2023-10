Les snacks nord-coréens

Le marché privé, connu sous le nom de jangmadang et que l’on peut rapprocher des marchés traditionnels sud-coréens, n’est pas l’unique endroit où ces produits peuvent être achetés au nord du 38e parallèle. Aujourd'hui, de grands magasins modernes ont fait leur apparition, et des complexes commerciaux ont fleuri dans différents quartiers du centre de Pyongyang, où les citoyens peuvent acheter de la nourriture, des vêtements, des produits électroniques ou de première nécessité, mais également des snacks.





« Ce n'est que récemment que les habitants du Nord peuvent acheter des snacks. Il n'y a pas si longtemps, ceux-ci étaient uniquement offerts en cadeau lors d'occasions spéciales telles que les anniversaires des dirigeants ou encore l’anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs », explique le professeur Jeon Young-seon, de l'Institut des humanités et de la réunification à l'université Konkuk.





La Corée du Nord a encouragé l'industrie alimentaire dans les régions locales afin de résoudre le problème de polarisation entre les villes et les zones locales, ce qui a par ailleurs contribué à la diversification des produits de grignotage. Le pays fabrique ainsi des bonbons, des biscuits et des glaces à partir de fruits et de produits agricoles provenant de différentes régions.