Le film sud-coréen « Love Reset » est arrivé en tête pendant le week-end prolongé de la Journée du hangeul, célébrée le 9 octobre, en attirant environ 497 000 spectateurs.





Il s’agit d’une comédie romantique qui raconte l’histoire d’un jeune couple à qui un accident de voiture lui fait perdre la mémoire.





Vient ensuite « Dr. Cheon and The Lost Talisman » avec environ 189 000 spectateurs. Le long-métrage décrit l’affrontement entre le faux exorciste, Dr. Cheon, interprété par Gang Dong-won, et le fantôme tout puissant, Beomcheon, incarné par Heo Jun-ho. Pour rappel, il avait été l’œuvre phare des vacances de Chuseok attirant plus de 1,3 million de personnes.