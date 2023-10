Date : les 18 et 19 novembre

Lieu : Woori Financial Art Hall à Séoul





Lyn va retrouver son public à Séoul. La vocaliste qui a fait ses débuts en 2001 avec son premier album « My First Confession » se produira en concert les 18 et 19 novembre au Woori Financial Art Hall.





Intitulé « HOME », cet événement lancé en 2014 a lieu tous les ans. Il permet aux spectateurs de se plonger dans l’univers musical de la chanteuse de son vrai nom Lee Se-jin. Pour rappel, sa précédente édition tenue en février 2022 s’est déroulée à guichets fermés durant deux jours.