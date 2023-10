Lee Seok-hoon fera son retour avec son 4e EP

Un vocaliste particulièrement appréciée en cette saison automnale fera son retour. Selon son agence C9 Entertainment, Lee Seok-hoon va publier le 16 octobre son 4e mini-album intitulé « Sans titre ».





Le vocaliste qui mène sa carrière musicale depuis 2008 après avoir intégré le groupe masculin SG WANNABE, reviendra en tant que soliste. Son nouveau disque sera composé de cinq morceaux dont le titre phare « Parfum », « Found You » et « My World », entre autres.





Pour rappel, Lee a organisé avec succès un fan meeting en solo à l’occasion du 15e anniversaire de ses débuts. De son côté, Kim Yong-jun, un autre membre de SG WANNABE a lui aussi tenu le 8 octobre dernier sa première rencontre avec ses fans, soit 18 ans après ses débuts.