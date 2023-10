Japon : l'association de sumo abandonne les critères physiques pour élargir son recrutement

A partir de janvier 2024, l'association japonaise de sumo supprimera les critères physiques pour les tests de sélection. Cette décision vise à permettre à plus d'aspirants d'accéder au statut de lutteur professionnel. Il s'agit de la première révision majeure depuis l'établissement de ces critères en 1932.





Actuellement, pour devenir un lutteur de sumo officiel, il faut passer par une évaluation appelée « shindeshi ». L'association exige que les candidats mesurent plus de 167 cm et pèsent plus de 67 kg pour y être éligibles.





L'année dernière, le nombre de lycées formant des lutteurs à travers le pays était de 144, soit une réduction d'environ 16 % par rapport à il y a dix ans. Celui de candidats admis la même année, était de 61, ce qui représente quatre fois moins par rapport à il y a 30 ans.