Festival de musique de jeunes artistes d’Icheon : Jazz Night

La ville d’Icheon et la fondation culturelle d’Icheon vont organiser du 18 au 22 octobre le Festival de musique de jeunes artistes d’Icheon (ICMF) à l’Icheon Arts Center, situé dans la province de Gyeonggi qui entoure Séoul.





Dans le cadre de cet événement, organisé avant le Festival international de musique d'Icheon prévu l’année prochaine et pour mettre en avant de jeunes artistes actifs en Corée du Sud et à l'étranger, un concert de jazz, intitulé « Jazz Night », sera présenté le 22 octobre dans le grand théâtre du Icheon Arts Center.





Il s’agira principalement d’un concert sud-coréano-français. En effet, les spectateurs pourront apprécier les talents de la chanteuse sud-coréenne de grande renommée Insooni, l’acteur et musicien français John Eyzen, la soprano et chanteuse de comédie musicale française Anne-Marine Suire et le quatuor de jazz féminin sud-coréen Carina Nébula.





Date : le 22 octobre

Lieu : Grand théâtre du Icheon Arts Center