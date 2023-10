Visite du Hi Korea Ground

La Corée du Sud a le don de toujours trouver le moyen de vous tenir occupés. Cette saison automnale est représentée par une ribambelle de petits festivals par-ci par-là et bien sûr de visites de la campagne, de la nature, mais aussi des palais et autres monuments historiques dans les grandes villes. A cette liste, on ne manquera pas d'ajouter le Hi Korea Ground. Un immeuble entièrement consacré à la culture coréenne crée par l’Office du tourisme coréen (KTO). Des plats traditionnels régionaux à la K-pop. Et ce, tout en sachant charmer les visiteurs. « Comment ? », nous diriez-vous. Eh bien, en surfant sur la vague des réseaux sociaux, des contenus instagrammables à liker, à partager et à montrer au monde entier.





ⓒ Elody Stanislas

Et pour ce faire, le pays du Matin clair innove et met tous les moyens à disposition. Pour nos influenceurs et créateurs amateurs, il conçoit des espaces représentatifs de la scène coréenne ou de la hallyu en innovant grâce à des fonds interchangeables. Il est donc possible de changer l'atmosphère de la scène sur laquelle on dansera, chantera ou pourra simplement prendre des vidéos à partager ensuite. Le tout est gratuit et ludique puisqu’on y apprend et joue. Puis, les touristes ont également la chance de repartir avec bon nombres de cadeaux.





ⓒ Elody Stanislas

Le tourisme médical est également abordé, étant un domaine en plein essor. Le concept fait mouche, et de nombreux visiteurs passent chaque jour les portes du Hi Korea Ground dans lequel ils peuvent libérer leur créativité entre 10h et 19h et même finir avec une petite pause-café grâce à l’espace aménagé au cinquième étage. Bref, une fois de plus, il y a de quoi faire, au pays du Matin clair.