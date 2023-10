« Home Sweet Home » de Choi Jin-young

ⓒ Getty Images Bank

Un trou noir qu’était la mort semblait n’être qu’à un pas devant moi. Lorsque la douleur me submergeait, je pensais que la mort était une meilleure option. Je ne savais plus si c’était la douleur ou la mort que je voulais éviter. Je n’étais pas quelqu’un de fort. Non, j’avais épuisé toutes mes forces à cause des traitements et des récidives répétés. J’avais besoin de foi, quelque chose de différent de la conviction que mon cancer ne reviendrait pas, que j’appartenais à une minorité chanceuse.





- Extrait de l’émission









J’étais heureuse d’imaginer les gens qui se souvenaient des choses qu’ils avaient perdues il y a longtemps et frappaient à ma porte pour les réclamer. Je serais tellement heureuse de leur remettre les choses qu’ils avaient égarées comme par miracle. Ce serait comme un paradis.





Et mon paradis serait :

De prendre une douche froide après une journée chaude en sueur ;

De lever les yeux vers le ciel nocturne, un jour d’hiver, avec une tasse de thé chaud entre mes mains ;

De voir mes mains croisées sur les tiennes au réveil ;

De regarder dans tes yeux ;

De sourire à la même chose avec toi ;

D’apprécier le silence confortable, la solitude dans les livres, le bruit de la pluie ;

De voir ton dos pendant que je marche derrière toi ;

De te regarder savourer la tisane d’orge grillée ;

Et toi qui souris bêtement sans raison.

Mon paradis est ici, et je vais le laisser derrière moi.





과거에 잃어버린 것을 기억하고 그것을 찾기 위해 멀리까지 찾아와

대문을 두드리는 사람을 상상하면 행복했다.

그들이 찾는 것을 기적처럼 꺼내어 건네주는 상상은 천국 같았다.





또한 나의 천국은 다음과 같은 것.

여름날 땀 흘린 뒤 시원한 찬물 샤워.

겨울날 따뜻한 찻잔을 두 손으로 감싸 쥐고 바라보는 밤하늘.

잠에서 깨었을 때 당신과 맞잡은 손.

마주 보는 눈동자.

같은 곳을 향하는 미소. 다정한 침묵. 책 속의 고독, 비 오는 날 빗소리,

앞서 걷는 당신의 뒷모습.

물이 참 달다고 말하는 당신, 실없이 웃는 당신.

나의 천국은 이곳에 있고 그 또한 두고 갈 것.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

L’héroïne peut mourir à tout moment car son cancer est réapparu. Elle aurait pu passer chaque jour dans la peur de la mort imminente, mais elle décide de vivre pleinement sa vie afin de pouvoir offrir son temps à sa mère et à son compagnon. C’est un choix difficile de sa part, mais c’est ainsi qu’elle montre son amour pour ceux qui seront laissés derrière elle. La maison qu’elle recherche sera un doux foyer, un « Home Sweet Home » où elle passera le reste de ses jours. C’est également son dernier cadeau à ses proches.









Le projet de rénovation s’est terminé à temps. Maman a dit qu’elle ne me comprenait toujours pas. Mais la mort n’est pas une question de compréhension. Il est impossible de comprendre l’avenir. Je crois maintenant que je peux me souvenir de l’avenir, car à présent, j’en ai un devant moi, dont je me souviens.





La naissance et la mort arrivent à tous. Je ne peux pas dire que le processus est équitable simplement parce que tout le monde en fait l’expérience.

Je vais désormais vivre pour autre chose : une goutte de pluie dans une averse, un flocon de neige dans une tempête de neige, un grain de sable sur une plage.

Il y a une énorme différence entre chacun d’eux qui existe et qui n’existe pas, même si Dieu ne s’intéresse probablement à rien de tout cela.





공사는 무사히 끝났다.

엄마는 여전히 나를 이해할 수 없다고 말했다.

죽음은 이해의 문제가 아니니까,

미래를 이해하는 건 불가능하니까.

나는 이제 미래를 기억할 수 있다고 믿는다.

지금 눈앞에 내가 기억하는 미래가 나타났으므로.





탄생과 죽음은 누구나 겪는 일,

누구나 겪는다는 결과만으로 그 과정까지 공정하다고 말할 수는 없겠지.

이제 나는 다른 것을 바라보며 살 것이다.

폭우의 빗방울 하나, 폭설의 눈 한 송이, 해변의 모래알 하나.

그 하나가 존재하는 것과 존재하지 않는 것 사이에는 차이가 있다.

물론 신은 그런 것에 관심없겠지만.









Auteur : Choi Jin-young (1981~)

- Débuts littéraires : en 2006 avec la publication de sa nouvelle « La toupie ».