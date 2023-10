La politique nord-coréenne de protection de la culture alimentaire

Dans les années 1990, alors qu'elle traversait une période de grandes difficultés économiques, la Corée du Nord a pris conscience que la préoccupante question de l'alimentation pouvait menacer le régime. C'est pourquoi le pays s’est efforcé de la régler politiquement en prenant des mesures visant à améliorer la vie et la santé de la population. Parallèlement au déploiement de ces nouvelles politiques alimentaires, une reprise progressive de l'économie locale a donné naissance à une variété d'options alimentaires et, in fine, à une nouvelle culture alimentaire.





« La coutume du raengmyon de Pyongyang a entre autres été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2022. L'UNESCO a pris cette décision en reconnaissance de l'importance historique de cette recette de nouilles froides au sarrasin et de la préservation des connaissances et des techniques de préparation de ce plat qui fait la fierté du pays et de ses habitants », explique le professeur Jeon Young-seon de l'Institut des humanités et de la réunification à l'université Konkuk.





En Corée du Nord, la culture alimentaire est sans nul doute l’un des domaines les plus représentés parmi tous ceux que compte le patrimoine immatériel. La diversité des aliments ethniques, la fabrication du « jang », qui désigne les sauces ou pâtes coréennes à base de soja fermenté, et la fabrication du kimchi y sont notamment inscrites.