Jennie des Blackpink est arrivée en tête du Billboard Global Excl. US avec son single spécial «You & Me», selon un aperçu du classement à venir dévoilé lundi par Billboard sur son site Internet et sur les réseaux sociaux. Viennent ensuite « 3D » et « Seven » de Jung-kook des BTS.





Le classement prend en compte les chiffres d’écoutes en streaming et les ventes numériques dans plus de 200 pays du monde entier, sauf aux Etats-Unis.





Par ailleurs, dans le Billboard Global 200, « 3D » et « Seven » se sont classés respectivement cinquième et huitième tandis que «You & Me» a pris la septième place.