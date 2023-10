Tomorrow X Together (TXT) est devenu le premier chanteur ou groupe étranger à avoir réussi à placer neuf albums d’affilée en tête du classement hebdomadaire des albums nippon Oricon.





D'après les données dévoilées mardi par la société japonaise, le troisième album studio du boys band, « The Name Chapter : FREEFALL », s’est écoulé à plus de 225 000 unités depuis sa sortie le 13 octobre dernier.





TXT est le seul artiste ou groupe à avoir placé trois de ses albums en tête du classement Oricon depuis le début de l’année.