Yu Jina, actrice et maman engagée

Cette semaine, nous avons accueilli dans notre studio Yu Jina qui a joué un rôle dans le film de Lee Sang-cheol, sélectionné dans la section Kim Ji-seok Award au Festival international du film de Busan, dont le titre en anglais est « Blesser ».





©Yu Jina

Habituée des auditions, elle nous raconte comment elle a obtenu ce rôle et les dessous de cette expérience de tourner dans ce film avec une de ses actrices préférées, qui n'est nulle autre que Kim Jae-hwa.





©BIFF

L'histoire de cette œuvre est largement inspirée de la biographie de Ryu Seung-yeon, une journaliste qui après avoir donné naissance à des jumeaux, dont un est autiste, voit sa vie et les défis qui l'entourent complétement changer sa vision du monde. Yu Jina, notre invitée, connait bien ce sujet car elle est, elle-même, maman d'un enfant autiste.





©BIFF

Notre maman-actrice nous parle des enjeux dans le fait d'élever un enfant différent au pays du Matin clair et de toutes barrières ou freins que l'on peut rencontrer ici. C'est d'ailleurs ces épreuves qui l'ont poussé à réaliser son rêve d'enfance en commençant sa carrière d'actrice il y a deux ans, tout en menant ses activités professionnelles en tant que professeur de français.





©Yu Jina

©Yu Jina

Si vous voulez en savoir plus sur le monde de l’actorat et sur la situation du handicap en Corée du Sud, on vous invite à écouter l'intégralité de notre interview.