« Fact Check », 5e album de NCT 127

NCT 127 est de retour avec « Fact Check », son nouvel album studio composé de neuf morceaux de genres variés. Le boys band, ayant donné 28 concerts dans le cadre de sa deuxième tournée mondiale dans 17 pays, souffle un vent frais sur le marché de la musique populaire sud-coréenne.





Dès sa sortie, son 5e opus officiel a pris la tête du classement des albums les plus vendus au Japon et en Chine. Le sous-groupe de NCT du label SM Entertainment est qualifié comme le plus innovant parmi les groupes de la k-pop selon le magazine américain Rolling Stone. Avec « Fact Check », NCT 127 s’est imposé dans quatre catégories du Circle Chart pour la première semaine du mois d’octobre.





Célébrant cette année le septième anniversaire de son lancement, NCT 127 a ouvert un géant pop-up store du 7 au 20 octobre à Séoul.





Par ailleurs, sachez que NCT est en pleine tournée au Japon sous le titre « NCT NATION : To The World ».