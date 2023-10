La k-pop est le contenu sud-coréen le plus populaire à l’étranger

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Office national du tourisme coréen (KTO) ont analysé les données des utilisateurs des réseaux sociaux et les résultats de différentes enquêtes réalisées ces trois dernières années, dans le but d’identifier les thèmes de la culture populaire sud-coréenne les plus appréciés par les touristes étrangers venant de 20 principaux pays.





D’après le rapport publié le 10 octobre dernier, le domaine qui a le plus la cote auprès des étrangers est, sans grande surprise, la k-pop. Arrivent ensuite la gastronomie, la k-beauté et les k-contenus représenté par les films et les séries.





Concernant la visibilité de la k-culture au-delà du pays du Matin claire, les principales nations qui se trouvent dans le peloton de tête sont l'Indonésie et la France pour la k-pop. En France, le nombre de mentions liées à la k-pop recensées chaque mois a quasiment triplé, en passant de 15 170 à 44 016 entre 2021 et 2022.





Les étrangers prévoyant de visiter la Corée du Sud d’ici les trois prochaines années disent être surtout attirés par la k-beauty, la k-pop, les k-contenus et enfin la k-food.