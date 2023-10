Billlie va publier le 23 octobre son premier single « side-B : memoirs of echo unseen » représenté par « DANG! (hocus pocus) ». Le girls band a dévoilé le 23 septembre « BYOB (bring your own best friend) » avant la publication de son nouveau projet.





Le nombre de vues des vidéos montrant le challenge de « BYOB » a dépassé les 18 millions sur TikTok et celui d’écoutes mensuelles sur Spotify ne cesse d’augmenter. D’où l’intérêt grandissant pour le premier single du septuor féminin lancé en novembre 2021 par Mystic Story.