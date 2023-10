ILY:1 va organiser son premier fan meeting en novembre

Les fans de ILY:1 vont être gâtés. Le girls band de la 4e génération de la k-pop reviendra sur scène fin octobre avec un nouveau projet musical seulement trois mois après la sortie de son deuxième mini-album « New Chapter » publié en juillet. Il va dévoiler le 24 octobre la reprise de « To My Boyfriend », tube légendaire initialement interprété par Fin.K.L.





La bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Le sextuor féminin va organiser le 11 novembre son premier fan meeting baptisé « 2023 ILY:1 FANMEETING IN SEOUL 'DEAR MY ONLY:1' ».





De son côté, Fin.K.L fait parler de lui, surtout grâce au retour de sa leadeur Lee Hyo-ri qui a publié un nouveau single « Hoodiee Banbaji » pour la première fois depuis six ans.