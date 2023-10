ZEROBASEONE va revenir avec son 2e EP « MELTING POINT »

ⓒ WAKE ONE Entertainment

ZEROBASEONE reviendra sur scène seulement quatre mois après la sortie de son premier EP. Le boys band ayant débuté en juillet dernier avec « YOUTH IN THE SHADE » va publier le 6 novembre son deuxième mini-album baptisé « MELTING POINT ».





L’attente pour son retour est d’autant plus grande que ZEROBASEONE a remporté le prix du meilleur espoir aux 2023 The Fact Music Awards (TMA), seulement trois mois après ses débuts. Afin de répondre à l’enthousiasme du public, le groupe va dévoiler successivement trois concepts visuels de son nouveau projet : Fairytale, Mystery et Loyalty.





Le jour de la publication de « MELTING POINT », à savoir le 6 novembre, un live spécial aura lieu en ligne pour le plus grand bonheur de sa communauté de fans.