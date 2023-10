23e Festival des chrysanthèmes de Masan

La ville de Changwon organise, du 28 octobre au 6 novembre, la 23e édition du Festival des chrysanthèmes de Masan dans le Parc maritime du 15 mars situé en bord de mer. A noter que Masan est l’ancien nom de Changwon.





La culture des chrysanthèmes a été lancée pour la première fois dans le pays dans cette ville. C’est pourquoi, cette dernière est réputée pour ses marguerite des morts d’excellente qualité grâce à son climat adapté et aux techniques très avancées de ses horticulteurs.





Les visiteurs pourront non seulement y admirer diverses espèces mais aussi participer à différents programmes : des spectacles et des feux d’artifices, entre autres. Les plus gourmands pourront même déguster des plats traditionnels de la région au marché de poissons.





Date : du 28 octobre au 6 novembre

Lieu : le parc maritime du 15 mars à Changwon