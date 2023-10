L’accès à la musique en Corée du Nord

Sous le règne de l'actuel dirigeant Kim Jong-un, la Corée du Nord a activement encouragé le développement de la science, de la technologie et de la maîtrise de l'information. Le partage de contenus médiatiques à l'aide d'appareils mobiles y est donc aisé et constitue la nouvelle activité de loisir de la jeune génération.





« Dans le passé, avant l'apparition des lecteurs MP3, les gens utilisaient des lecteurs de cassettes ou de CD pour écouter de la musique. Aujourd'hui, les téléphones portables sont tous dotés d'une fonction de lecture musicale. Un tel changement se produit aussi en Corée du Nord, sous l'impulsion de la jeune génération qui, sensible aux nouvelles tendances, s’adapte à toutes ces évolutions, technologiques et culturelles, et les encourage », explique Ha Seung-hee, professeure invitée de l'Institut d'études nord-coréennes à l'Université Dongguk.





Cet accès à la musique étrangère s’étant généralisé, les autorités ont commencé à les contrôler étroitement et à les réprimer. Dans le cadre d'une révision de son droit pénal en 2015, le Nord a imposé de lourdes peines à ceux qui se risquaient à regarder ou à écouter des contenus culturels dits décadents, tels que des séries télévisées et des chansons sud-coréennes. Et en 2017, Kim Jong-un a demandé aux secrétaires des cellules du parti d'éradiquer les pratiques non socialistes.