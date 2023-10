Tulipe Park, artiste franco-coréenne polyvalente

Tulipe Park, une artiste franco-coréenne aux talents multiples, s'est dévoilée dans une interview exclusive.





Franco-coréenne de naissance, elle a toujours été imprégnée des deux cultures, ayant principalement grandi en région parisienne.





©Tulipe Park

Néanmoins, Tulipe est restée attachée à sa famille coréenne, lui rendant visite chaque année, et a continué à pratiquer le coréen.





©Tulipe Park

Cette jeune femme est une artiste complète. Elle a obtenu un diplôme en design graphique en France et a suivi des formations de comédie musicale et de jazz. Elle s'est lancée professionnellement dans la musique il y a plus de deux ans, réalisant, montant et dirigeant ses propres projets.





©Tulipe Park

Tulipe a également surmonté quelques problèmes de santé pour réaliser son rêve artistique. Aujourd’hui elle va mieux et est venue à Séoul pour saisir toutes les portes qui s’ouvrent à elle.





©Tulipe Park

Son dernier single, « TCHAO », qu'elle nous a interprété dans nos studios, est une fusion captivante de français et de coréen dans un style pop enjoué. En tant qu'artiste indépendante, elle gère elle-même tous les aspects de ses projets, du montage vidéo à la direction artistique.





©Tulipe Park

Elle envisage actuellement de se développer sur le marché sud-coréen et prépare de nombreuses surprises pour ses fans.





©Tulipe Park

Tulipe Park combine habilement sa double culture dans sa musique, prenant inspiration de grandes voix comme Beyoncé et d'artistes sud-coréens tels que Lena Park et Big Bang. Elle aspire à transmettre des messages positifs à travers sa musique et à encourager la résilience.





©Tulipe Park

Cette artiste créative, qui est également réalisatrice de clips vidéo, envisage de continuer à produire de nouvelles chansons et vidéos, tout en poursuivant ses études à Séoul pour perfectionner son coréen. Elle remercie tous les jours chaleureusement sa communauté pour son soutien et promet de partager encore plus de contenus créatifs avec ses fans.