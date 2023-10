Billboard 200 : TXT débute à la troisième place avec son 3e album studio

Tomorrow X Together figure à la troisième place du Billboard 200 de cette semaine, grâce à son troisième album studio.





Selon l’annonce faite, dimanche, par le magazine américain, « The Name Chapter : FREEFALL » est monté sur la troisième marche du podium derrière « Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana » de Bad Bunny et « For All the Dogs » de Drake dans le classement des meilleurs albums de cette semaine.





« The Name Chapter : FREEFALL » s'est vendu à 114 500 unités d'album équivalentes, dont 106 000 grâce aux ventes de disques physiques, selon Billboard.





Big Hit Music, l’agence du boys band, a souligné qu’il s’agissait du troisième album de TXT à figurer dans le Billboard 200 cette année.