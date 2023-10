« The Name Chapter: FREEFALL », 3e album studio de TXT

TXT, composé de Yeon-jun, Soo-bin, Beom-gyu, Tae-hyun, et Huening Kai, est de retour avec son 3e album studio. Dévoilé le 13 octobre dernier, « The Name Chapter: FREEFALL » s’est écoulé à plus de 2,25 millions d’exemplaires en une semaine.





Le boys band phare de la 4e génération de la k-pop a ainsi réussi à dépasser le seuil des 2 millions de ventes pour la deuxième fois de suite cette année. Pour rappel, « The Name Chapter: TEMPTATION », son 5e mini-album, publié le 27 janvier dernier, s’est vendu à plus de 2,18 millions d’exemplaires.





Réalisant cet exploit en moins de cinq ans après ses débuts, le groupe masculin est aujourd’hui au sommet de sa carrière. Le titre phare du 3e album de TXT a par ailleurs pris la tête du chart hebdomadaire K-pop Radar aux Etats-Unis.