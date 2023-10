Date : les 2 et 3 décembre

Lieu : Hall olympique du parc olympique à Séoul





Roy Kim fera son retour avec un nouveau spectacle en solo. Le grand gagnant de la saison 4 du fameux télécrochet « Superstar K » diffusée en 2012 sur Mnet va monter sur scène les 2 et 3 décembre au Hall olympique du parc olympique à Séoul.





Intitulé « Roy Note », le concert de l’auteur-compositeur-interprète sera l’occasion de faire le point sur ses dix ans de carrière. Le dernier concert du musicien a eu lieu il y a plus d’un an. Par ailleurs, Roy Kim a publié en juin son nouveau single « We Go High » qu’il a composé et écrit.