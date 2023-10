La vente d’albums de k-pop pourrait atteindre 100 millions d’unités

Le marché de la k-pop qui a enregistré plus de 80 millions de disques vendus l’an dernier ne cesse de croître. Entre janvier et septembre derniers, les albums classés dans le top 400 se sont écoulés à plus de 85 millions d’exemplaires. A ce rythme, le cap des 100 millions d’unités pourrait être franchi d’ici la fin de l’année.





En effet, plusieurs boys band ont battu leur propre record à l’image de Seventeen ayant réalisé 10 millions de ventes pour la première fois depuis ses débuts en mai 2015. Il faut savoir que les communautés de fans de k-pop continuent de s’agrandir surtout en Amérique du Nord et en Europe. Ce phénomène concerne non seulement les boys band comme Seventeen, BTS et NCT mais aussi les girls band comme Blackpink, TWICE et IVE.





Une autre tendance encourageante émerge. Il s’agit de l’augmentation des ventes non seulement des nouveaux disques mais aussi des albums publiés il y a plusieurs années.