Jung-kook est le membre de boys band le mieux reconnu pour octobre

D’après l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée, Jung-kook est élu le membre de boys band le mieux réputé auprès des consommateurs pour le mois d’octobre. Le vocaliste de BTS est suivi de Ji-min qui appartient au même groupe et de Cha Eun-woo, membre d’Astro également reconnu comme acteur.





Plus de 75 millions de données concernant 716 membres de boys band ont été analysées du 14 septembre au 14 octobre. Les mots clés qui sont associés à Jung-kook sont « 3D », « Seven » et « Army ». Pour rappel, « Seven » et « 3D » sont les derniers singles du cadet des Bangtan Boys publiés respectivement en juillet et en septembre derniers.