Jennie domine le classement des membres de girls band pour octobre

Jennie a pris la tête du classement des membres de girls band les mieux reconnus auprès de consommateurs pour le mois d’octobre. Selon l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée, la vocaliste de Blackpink a ainsi devancé Min-ji et Hanni de NewJeans.





A noter que l’indice de Jennie qui a publié le 6 octobre son nouveau single « You & Me » a progressé d’environ 131 % en un mois. Les trois mots qui lui sont le plus associés du 15 septembre au 15 octobre sont justement « You & Me », « Jazz » et « Apart 404 ». Ce dernier est le titre temporaire d’une nouvelle émission de divertissement à laquelle la jeune artiste participera aux côtés de l’animateur sud-coréen numéro un Yoo Jae-seok. Sachez que son hit « You & Me » s’est hissé à la première position du Billboard Global Excl. US.