Golden Child va revenir le 2 novembre avec son 3e single album « Feel me », mettant fin à sa pause de un an et trois mois. Pour rappel, « AURA », le 6e EP du boys band ayant débuté en 2017 avec dix membres a été publié en août 2022.





Le retour de Golden Child est d’autant plus attendu que son leadeur Lee Dae-yeol qui est parti servir sous les drapeaux le 29 mars 2022 reprendra ses activités. A noter que les membres du boys band mènent activement leurs carrières solo dans divers domaines allant de la comédie musicale jusqu’à la radio en passant par le divertissement.