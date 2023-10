Philippines : du riz à faible indice glycémique dévoilé

ⓒ Getty Images Bank

Aux Philippines, un riz à indice glycémique (IG) particulièrement bas, de l’ordre de 44, a vu le jour. Cette avancée a récemment été dévoilée par l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI), basé à Manille, lors de la sixième conférence internationale sur la céréale.





Pour rappel, l'IG mesure la rapidité avec laquelle un aliment élève le taux de sucre dans le sang après sa consommation.





L'indice de référence est de 100, attribué au glucose pur, et les aliments sont répartis en trois catégories : un IG inférieur à 45 est considéré comme bas, entre 46 et 55 comme moyen, tandis que celui supérieur à 70 est qualifié d’élevé.





Le riz, aliment de base consommé par plus de la moitié de la population mondiale, est présent dans plus de 100 pays. Et les variétés de riz à grains blancs et collants, populaires en Asie du Nord-est, ont tendance à afficher un IG très élevé. Selon les projections de la Fédération internationale du diabète (FID), d'ici 2045, une personne sur huit sera touchée par cette maladie chronique.