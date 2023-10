Thaïlande : légère évolution des codes vestimentaires chez les étudiants universitaires

ⓒ Getty Images Bank

En Thaïlande, même les étudiants universitaires portent des uniformes scolaires. Mais de plus en plus d'établissements leur accordent désormais le droit de choisir leurs habits.





L'une des universités de renom, Thammasat, a mis fin, la semaine dernière sur son campus de Rangsit, à l'obligation de porter des uniformes. Cependant, selon les règles, les étudiants ne sont pas autorisés à porter des tenues qualifiées de « perturbatrices », qui pourraient distraire leurs camarades et le personnel.





Bien que le port de l'uniforme reste courant dans le pays, l'opinion publique penche de plus en plus en faveur de la liberté vestimentaire. Par exemple, en juin dernier, la capitale, Bangkok, a autorisé les étudiants à porter des vêtements civils au moins une fois par semaine et à avoir une plus grande liberté quant à leur coiffure.