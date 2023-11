Partir camper

En cette période de l’année, dans tous les recoins de la Corée du Sud, le camping est de saison. Le bruit des toiles tendues et des fermetures éclairs des sacs de couchage rythment les nuits d’automne. D’autant plus qu’à la campagne, le ciel est assez souvent dégagé et il est possible d’observer une myriade d’étoiles. Puis, il est bon de prendre le temps de profiter des paysages changeants, se parant d’habits de rouille et d’or.





ⓒ Elody Stanislas

A la mi-octobre le temps est encore bon mais en montagne, il faut savoir se vêtir chaudement et se préparer pour l’aventure. Tentes, sacs à dos et bivouacs bien sûr, mais également à la coréenne, poitrine de porc et kimchi pour ravir les amis. Si vous avez peur des températures négatives, pourquoi ne pas opter pour une solution plus confortable, le glamping. En attendant, si vous osez vous échapper pour découvrir la campagne coréenne, pensez au camping pour des souvenirs plus vrais que nature !