Les échanges intercoréens en matière de musique

En mai 1985, la Corée du Sud et la Corée du Nord sont convenues de réunir les familles séparées et d’organiser des représentations artistiques de part et d'autre de la frontière. Parallèlement à ces réunions, une troupe artistique de Pyongyang s'est produite au Théâtre national de Corée à Séoul, tandis que des artistes sud-coréens ont présenté des spectacles au Grand Théâtre de Pyongyang. Ces représentations constituaient les premiers échanges culturels intercoréens depuis la division nationale.





« À l'époque, un groupe de 151 personnes de part et d’autre du 38e parallèle, dont 50 membres de familles séparées, 50 artistes, 30 journalistes et 20 fonctionnaires, ont traversé la frontière pour participer au programme de retrouvailles. Les répertoires étaient principalement constitués de musique traditionnelle coréenne, l'un des domaines culturels partagés par les deux Corées », explique Ha Seung-hee, professeur invité de l'Institut d'études nord-coréennes à l'université Dongguk.





À la fin des années 1990, la Corée du Sud a activement encouragé une politique de dialogue avec son voisin du Nord, ce qui a contribué à améliorer les relations et à stimuler les échanges culturels. Après l'adoption de la déclaration commune Sud-Nord du 15 juin 2000, notamment, la coopération transfrontalière et les programmes d'échange ont fortement augmenté dans les domaines social et culturel.