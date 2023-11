Oh My Girl va organiser, le 25 novembre prochain, un concert baptisé « Oh My Land ». C’est ce qu’a annoncé son agence de promotion, WM Entertainment.





La communauté de fans du girls band, appelée Miracle, ne peut être que ravie. En effet, cela sera la première fois depuis cinq ans qu’Arin, Hyo-jung, Mimi, Seung-hee, YooA et Yu-bin monteront sur scène seulement toutes les six.





Deux représentations de « Oh My Land » sont prévues à la KBS Arena, située dans l’arrondissement de Gangseo à Séoul.