60e Assemblée générale de l’ABU (1) : Eric Cremer de France Médias Monde

L’Assemblée générale de l’ABU, l’Union de la radio-télévision de l’Asie-Pacifique, s’est tenue, le 31 octobre et le 1er novembre, sur l’île de Yeouido à Séoul, sous la direction de la KBS. La première chaîne publique de Corée du Sud a accueilli les représentants des membres de l’ABU, dont la NHK du Japon, et les principaux médias internationaux, afin de créer une belle occasion de coopération.





ⓒ KBS WORLD Radio

L’édition 2023 a été placée sous le thème du développement durable intitulé « What Comes Next ? : Original Question for Sustainability ». Parmi les quelque 500 participants, nous avons interviewé deux représentants francophones. Cette semaine, nous vous invitons à écouter Eric Cremer, directeur de la distibution et de la prospective de France Médias Monde, sur son avis sur le sujet et sa visite à la KBS ainsi que ses souhaits pour l’avenir des médias internationaux.