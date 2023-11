C’est beau, le présent (18) 내 말이 그 말이야

넌 : forme contractée de 너는, composé de 너, « tu », et de la particule 는 qui marque ici la fonction du sujet

회사 : « entreprise »

차리다 : « créer »

-어 놓다 : expression qui indique le fait d'avoir fini une action et d’en maintenir le résultat

차려 놓고 : combinaison de 차리다, avec -어 놓다 et la terminaison -고 qui donne le sens d’« après avoir »

연애 : « relation amoureuse »

생각하다 : « penser »

만 : particule auxiliaire qui signifie « seulement »

같이 : « ensemble » ou « en même temps »

하다 : « faire »

-고 있다 : expression qui communique le sens d’« être en train de »

놀다 : « jouer » ou « s’amuser »

놀러 다니다 : « sortir s’amuser »

-기 바쁘다 : « être occupé à »

-면서 : terminaison connective qui marque que plus de deux actions ou états s’opposent

누나 : « grande sœur » pour un homme

만나다 : « rencontrer » ou « sortir avec »

남자 : « homme »

만나는 : forme adjectivée de 만나다

보다 : « voir » ou « regarder »

봤어 : forme conjuguée au présent non honorifique de 보다

언제 : « quand »

우리 : « nous » ou « notre »

집 : « maison »

▶ Ici, 우리집 signifie « ma famille » ou « notre famille »

뭐 : « quoi »

보여주다 : « montrer »

-려고 : terminaison connective indiquant l’intention de faire une action

매장 : « magasin »

데려가다 : « amener »

데려갔어 : forme conjuguée au passé non honorifique de 데려가다

좀 : « un peu »

천천히 : « lentement »

하다 : « faire »

천천히 하다 : « prendre son temps »

해 : forme impérative de 하다

진짜 : « vraiment »

이해가 되다 : « comprendre »

안 : adverbe négatif qui communique le sens de « ne pas »

지금 : « en ce moment » ou « maintenant »

-고 싶다 : « vouloir » ou « avoir envie de »





※ Comment adjectiver les verbes ?

Voici le principe : on prend le radical du verbe et y ajoute la terminaison -는.

Exemple : « la pomme que je mange ». « Manger », c’est 먹다. Alors, on prend le radical de 먹다, qui est 먹. Ensuite, on y ajoute la terminaison 는. Cela fait 먹는. La « pomme » se dit 사과 et « Je », c’est 내가, composé de 나 « je » ou « moi », et de la particule de sujet « 가 ». Comme les déterminants se placent toujours avant les déterminés, « la pomme que je mange » se dit en coréen « 내가 먹는 사과 ».