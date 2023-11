Thaïlande : inquiétude autour de la grave baisse du taux de natalité

ⓒ YONHAP News

La Thaïlande a lancé une alerte sur la sévère baisse du taux de natalité. L'indicateur conjoncturel de fécondité est actuellement de 1,16 enfant par femme, en forte chute depuis 1993, année où il était de 2,1. Cet indicateur représente la moyenne d'enfants qu’aurait une génération fictive de femmes si elles suivaient les taux de fécondité observés à chaque âge pendant leur vie féconde.





En 2021, le nombre de naissances en Thaïlande s'est élevé à environ 485 000, ce qui est inférieur au nombre de décès, estimé à environ 550 000.





Les experts prédisent que la population nationale, qui compte actuellement environ 66 millions de personnes, pourrait diminuer de moitié au cours des 60 prochaines années. Dans le même temps, les plus de 65 ans devrait plus que doubler, représentant ainsi plus de la moitié des Thaïlandais.