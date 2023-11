TikTok organisera un concert en ligne et hors ligne à Séoul

Le fameux concert « TikTok Stage The Shout » aura lieu le 9 novembre prochain à Séoul. La capitale sud-coréenne va ainsi accueillir pour la première fois le spectacle en live qui sera également diffusé en ligne pour le plus grand bonheur des adeptes de k-pop.





Lancé pour la première fois en mai 2020, « TikTok Stage The Shout » vise à briser les barrières des frontières et de la langue grâce à la musique. La plateforme de divertissement chinoise particulièrement appréciée par les jeunes du monde entier va ainsi proposer une expérience unique mêlant musique, échanges et jeux.





Pour sa première édition dans le pays du Matin clair, le girls band IVE et deux boys band ONF et WEi ayant débuté respectivement en août 2017 et en octobre 2020, vont y prendre part. De son côté, IVE lancé le 1er décembre 2021 avec six membres, a publié son 1er mini-album « I’VE MINE », dont 1,6 million d’exemplaires ont été vendus en une semaine.





Pour rappel, « TikTok Stage The Shout » qui célèbre sa 11e édition sera diffusé en direct sur son compte officiel éponyme et 80 internautes qui participent à son challenge seront invités à y assister à Séoul.