Salon de la mobilité du Japon 2023 : Archax, le robot géant, sous le feu des projecteurs

ⓒ KBS News

Le Salon de la mobilité 2023 organisé à Tokyo au Japon a pris fin dimanche. Au milieu des modèles dernier cri, un robot géant polyvalent, nommé Archax, créé par la start-up Tsubame Industries, a attiré tous les regards.





Mesurant 4,5 mètres de haut et pesant 3,5 tonnes, cette imposante machine est capable de se transformer à la fois en robot debout et en véhicule. Le tout peut être contrôlé par une personne à bord, lui permettant de manœuvrer les mouvements des bras, des doigts, et même de piloter l'engin.





La société japonaise affirme qu’Archax offre une expérience concrète de pilotage pour les amateurs de robots géants, tout en envisageant des utilisations potentielles en cas de catastrophe ou dans l'espace.





Cinq unités devraient être produites au cours de la prochaine année, chacune coûtant 400 millions de yens, soit environ 2,5 millions d'euros.