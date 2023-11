OMEGA X va publier son 3e EP le 7 novembre

Omega X va publier le 7 novembre prochain son 3e mini-album « iykyk (if you know, you know) ». Son 1er opus officiel « Story Written in Music » sorti en juin 2022 a pris la tête du classement d’iTunes Album Chart en Inde, en Norvège et en Israël.





Dans le cadre de sa première tournée mondiale, le boys band ayant débuté le 30 juin 2021 avec 11 membres s’est produit à guichets fermés dans six villes de quatre pays d’Amérique latine en septembre 2022 puis dans 12 villes des Etats-Unis en octobre de la même année. Pour rappel, OMEGA X a remporté l’année dernière le prix du meilleur espoir lors de la 31e édition des Seoul Music Awards. Ce retour est d’autant plus attendu que le 3e EP du groupe est le premier disque publié depuis le changement de label.