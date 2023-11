Stray Kids reviendra avec « Rock-Star »

Stray Kids va signer son retour le 10 novembre prochain avec son 8e mini-album baptisé « Rock-Star ». Afin de donner un avant-goût de son nouveau projet musical, le groupe a dévoilé le 20 octobre un extrait de son premier titre « MEGAVERSE ». En attendant cette sortie, le boys band du label JYP Entertainment s’est récemment produit en concert les 21 et 22 octobre à Séoul et les 28 et 29 octobre à Tokyo au Japon.





Le groupe phare de la 4e génération de la k-pop a ainsi terminé en beauté sa tournée « 5-STAR Dome Tour 2023 » composé de dix spectacles de grande ampleur. Avec « S-Class », titre phare de son 3e album studio, Stray Kids a d’ailleurs remporté le prix de la meilleure vidéo k-pop en septembre lors de l'édition 2023 des MTV VMA (Video Music Awards) aux Etats-Unis.