« The Name Chapter: FREEFALL», 3e album studio de TXT (2)

Tomorrow X Together a publié le 13 octobre dernier « The Name Chapter: FREEFALL ». Composé de dix morceaux, son 3e opus officiel a fait de TXT le groupe de k-pop le plus jeune à avoir réalisé les 2 millions de ventes pour la deuxième fois de suite.





Jouissant d’une popularité phénoménale, « The Name Chapter: FREEFALL » a pris la tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans 17 pays dont l’Inde et la Thaïlande. Pour rappel, le boys band a donné les 25 et 26 mars derniers au KSPO Dome à Séoul le coup d’envoi de sa tournée mondiale « Act: Sweet Mirage ».





Après avoir donné avec succès un total de 27 concerts dans 16 villes à travers le monde, TXT va clôturer cette tournée les 2 et 3 décembre au Gocheok Sky Dome dans la capitale sud-coréenne. A noter que le boys band composé de cinq membres est le premier groupe non japonais à avoir pris la tête du classement hebdomadaire nippon d’Oricon pour la 9e fois d’affilée.