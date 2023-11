Gwanghwamun fait peau neuve

La place de Gwanghwamun est idéalement placée à proximité de grands lieux culturels et touristiques. Après avoir gardé le même visage depuis 2009, elle a fait peau neuve cette année en offrant désormais aux piétons plus d’espace pour profiter de l’endroit. Ce n’est donc sans aucune surprise qu’en plus d’être une zone de détente, elle est le point de rendez-vous de la culture et de l’Homme.





ⓒ YONHAP News

Ainsi, il est possible de venir y voir un match pendant les grands événements sportifs internationaux, mais également de nombreux concerts. L’emplacement est aussi propice à l’organisation de divers festivals. Le jour de notre balade, les jeunes prenaient le micro et partageaient leur talent sur scène. Visiter cette esplanade, c’est donc avoir l’opportunité de découvrir les musées et centres culturels alentours ainsi que le palais de Gyeongbok qui trône fièrement en amont de la place. Et si vos pieds ont trop chauffé après avoir marché des heures, résistez encore un peu, allez jusqu’au cours d’eau Cheonggye et profitez de la fraîcheur.