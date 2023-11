« La Cigogne viendra vous voir ce soir » de Lee Kyung

ⓒ Getty Images Bank

Soudain, j’ai fondu en larmes. Ne dit-on pas que les mères sont formidables ? Or, je suis devenue la plus grande idiote du monde en seulement 14 mois de grossesse, d’accouchement et de soins maternels. J’ai laissé les larmes et la morve couler sur mon visage et mouiller mes cheveux et mon oreiller, puis j’ai pris mon smartphone. Lorsque l’écran s’est allumé, la chambre, plongée dans une obscurité profonde, est devenue un peu plus lumineuse. Dans un coin du téléphone, deux branches de laurier entourant l’icône d’une poussette orange sont apparues. J’ai reniflé bruyamment et j’ai ouvert La Cigogne, l’application de service de navette pour bébés.





« Grâce aux capteurs qui nous connectent, nous pouvons identifier et résoudre avec précision des problèmes physiques tels que l’inconfort ou la douleur. Nous pouvons changer leurs couches, leur donner du lait maternisé, attirer leur attention avec des objets brillants et bruyants, et leur donner plusieurs choses avec lesquelles jouer jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits. Nous pouvons même leur fournir des vibrations semblables à celles d’une poussette. »





Une voix calme et claire, un ton doux, des cheveux argentés soigneusement coupés qui couvraient légèrement les oreilles, une peau ferme, des traits délicats, des rides d’apparence naturelle autour des yeux et des lèvres… Le visage de l’employée ressemblait étonnamment à celui de ma grand-mère, décédée il y a de nombreuses années. Bien évidemment, excepté la peau lisse qui ne correspondait pas à l’âge représenté par les rides ou les yeux orange qui clignotaient comme des étoiles jumelles.





“우리와 연결된 센서를 통해 불쾌감이나 통증 같은 신체적 원인은

비교적 정확히 인식하고 해결할 수 있어요.

기저귀를 갈아주고 수유를 하거나,

반짝거리고 소리 나는 것으로 주의를 끌고

여러 놀 것과 볼 것을 흥미가 당길 때까지 바꿔 보여주기도 하죠.

유모차와 유사한 진동을 전해 줄 수도 있고요.”





조용조용하고 또박또박한 목소리와 상냥한 어조,

귀를 살짝 덮은 길이로 다듬은 하얗게 센 머리카락, 탄력있는 피부,

섬세한 이목구비, 눈가와 입가를 따라 자연스럽게 자리 잡은 깊거나 얕은 주름들.

직원의 얼굴은 놀랍게도 일찍 돌아가신

나의 외할머니와 많이 닮아 보였다.

주름이 표시하는 나이와 어긋난 매끈한 피부나,

작은 쌍둥이 행성처럼 발광하고 있는 오렌지색 눈이 아니라면 말이다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

En Europe, il existe une légende selon laquelle les cigognes apportent les bébés de la mer de la création. La nouvelle d’aujourd’hui présente un service de navette pour bébés imaginaire en se basant sur cette légende occidentale. La tentative nous intrigue puisqu’elle s’inspire de la triste réalité des conditions de soins des enfants de nos jours. La protagoniste, Hye-in, est une mère qui travaille et qui a peur de s’absenter de son travail pour s’occuper de son nouveau-né. Elle assume la responsabilité d’élever le bébé pratiquement seule alors que c’est une tâche qui pourtant est censée être partagée avec son époux. Son sort nous rappelle la situation difficile dans laquelle se trouvent de nombreux parents d’aujourd’hui. Avec l’avènement de l’ère de l’intelligence artificielle, cette nouvelle technologie est très sollicitée dans le domaine de la garde d’enfants. Il est clair que l’IA qui est adaptée aux caractéristiques de chaque bébé et qui aide à les élever peut être très utile pour les parents et les enseignants. Au début, Hye-in était réticente au service d’IA, mais on peut voir qu’elle se sent progressivement à l’aise avec le service de La Cigogne.









« Après La Cigogne qui assure un transport confortable et sécurisé pour les bébés, nous prévoyons de lancer l’année prochaine Le Pingouin qui offre un service de garde d’enfants à domicile sûr et agréable. Nous avons commencé à rechercher des bêta-testeurs hier. Aimeriez-vous découvrir ce service ? Vous n’avez rien à payer pendant la durée du bêta-test. »





L’adorable illustration du pingouin sur la brochure avait toujours le sourire même si elle s’est froissée dans ma main. Le pingouin semblait même bouger son petit bec orange et gazouiller joyeusement.





“영유아의 편안하고 안전한 이동을 도와드리는 <황새>에 이어

내년에는 가정에서의 안전하고 즐거운 영유아 육아를 도와드리는

<펭귄> 서비스가 출시될 예정이에요.

저희가 마침 어제부터 베타서비스 체험자를 모집 중인데,

혜인님도 관심이 있으시다면 신청해 보시겠어요?

물론 베타서비스 기간 동안 이용요금은 발생하지 않습니다.”





브로슈어의 앙증맞은 펭귄 일러스트는

조심성 없이 꾹 말아 쥔 내 손 안에서도 웃음을 잃지않고

조그만 오렌지색 부리를 빠끔대며 낭랑하게 지저귀었다.









Auteur : Lee Kyung (1984~)

- Débuts littéraires : en 2022 avec la publication de sa nouvelle « A propos de l’apparition d’Alexander Skarsgård en pleine nuit dans mon salon ».