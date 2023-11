CJ CGV, la plus grande chaîne de cinémas multiplex en Corée du Sud, dévoilera, le 15 novembre, le film du concert de BtoB, intitulé « BtoB Time : Be Together Movie », dans 21 salles obscures.





Ce concert a été organisé les 30 et 31 décembre 2022 ainsi que le 1er janvier 2023 pour célébrer le 10e anniversaire des débuts du boys band. En plus d’extraits du show, les spectateurs pourront aussi découvrir des images des coulisses et des interviews des sept membres.





La réservation des billets pour ce film a débuté vendredi dernier. Les modalités sont disponibles sur le site de CGV et son application mobile.