G-Dragon nie toujours avoir consommé de la drogue

G-Dragon s’est volontairement présenté lundi dernier à la police afin de nier, une nouvelle fois, toute consommation de stupéfiants.





A l'issue des quatre heures d'interrogatoire menées par l’unité d'enquête sur les crimes liés aux drogues de la police métropolitaine d'Incheon, le leader du boys band Bigbang a déclaré qu'il avait été testé négatif aux substances illicites lors d'un contrôle effectué plus tôt dans la journée.





Les enquêteurs prévoyaient tout de même d'envoyer un échantillon de son urine et de ses cheveux au service médico-légal national pour un examen plus approfondi. Ils prévoient également de se pencher sur la relation entre Kwon Ji-yong, alias G-Dragon, et un médecin en poste. Ce dernier lui aurait remis des médicaments par l'intermédiaire d'une hôtesse dans un bar situé dans le quartier animé de Gangnam à Séoul.