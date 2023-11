Lucas Lecocq, alias DJ Wars : mix entre deux cultures

DJ Wars, un adopté coréen élevé en France, a entamé sa carrière musicale en 1997, explorant dans un premier temps le hip-hop puis l'électro. Tout en débutant loin de la musique populaire coréenne, son engouement pour ces sonorités authentiques l'a fait évoluer vers le remix de morceaux K-pop et K-hip-hop en France, fusionnant ces styles avec des beats hip-hop et électro, créant un mélange distinctif. Lucas Lecocq, de son vrai nom, est la grande référence en matière de Dj K-pop en France.





ⓒLucas Lecocq

Se rendant régulièrement en Corée du Sud pour passer du temps avec sa mère biologique, il s'inspire des tendances K-pop et coréennes pour enrichir les événements dans l’Hexagone qu’il anime avec son association. Actuellement en préparation pour son troisième festival de Seollal en janvier 2024 à Lille, ce rendez-vous s'annonce comme le plus important pour lui à ce jour, attirant des invités renommés et des participants du monde entier tel que le chanteur Lee Seung-Gi ou l’influenceur Jun Tarzan, dans un espace de 500 mètres carrés.





ⓒLucas Lecocq

ⓒLucas Lecocq

Adaptant ses activités pendant la pandémie de COVID-19, DJ Wars a fait des lives sur TikTok, gardant ainsi le contact avec son public. Ses activités et collaborations musicales avec des artistes de K-pop renommés ont marqué sa carrière et sa vie personnelle, de même que sa rencontre avec sa copine lors d'un événement K-pop.





ⓒLucas Lecocq

En parallèle de sa carrière musicale, DJ Wars s'investit dans la mode avec sa marque de vêtements Akore, offrant un autre aspect créatif et entrepreneurial à son parcours. Ces différentes facettes font de lui une figure incontournable de la scène coréenne en France, passionnée par la musique, la culture et l'entrepreneuriat.