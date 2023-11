60e Assemblée générale de l’ABU (2) : Alexandre Pletser, coordinateur général de l’URTI

ⓒ KBS WORLD Radio

L’Assemblée générale de l’ABU, l’Union de la radio-télévision de l’Asie-Pacifique, s’est tenue, le 31 octobre et le 1er novembre, sur l’île de Yeouido à Séoul, sous la direction de la KBS. La première chaîne publique de Corée du Sud a accueilli les représentants des membres de l’ABU, dont la NHK du Japon, et les principaux médias internationaux, afin de créer une belle occasion de coopération.





L’édition 2023 a été placée sous le thème du développement durable intitulé « What Comes Next ? : Original Question for Sustainability ». Parmi les quelque 500 participants, nous avons interviewé deux représentants francophones. A la suite de notre premier entretien avec Eric Cremer, nous poursuivons cette semaine avec Alexandre Pletser, coordinateur général d’URTI, l’Union Radiophonique et Télévisuelle Internationale. Ecoutons son avis sur le sujet et sa visite à la KBS ainsi que ses souhaits pour l’avenir des médias internationaux.