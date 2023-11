« Une nuit d’été, un groupe de marchands ambulants, certains avec leurs ânes chargés d’objets de leur commerce, se dirige vers Bongpyeong où se tiendra, dès le lever du jour, la foire la plus importante de la région. Au clair de la lune, les champs de sarrasin qu’ils côtoient sont comme saupoudrés de sel. »





Il s’agit du célèbre passage des « Sarrasins en fleur », une nouvelle de Yi Hyo-seok, un chef d’œuvre de la littérature coréenne. Le récit publié dans les années 1930 constitue aussi un témoignage de la vie des marchands ambulants, un métier qui a aujourd’hui presque disparu. Ces hommes, appelés « jangdolbaengi », « ceux qui font la tournée des foires », ne font bien sûr pas que marcher sur le chemin qui mène à un lieu où chacun espère réaliser une bonne affaire. Ils discutent en marchant, parlent de tout et de rien, racontent parfois les histoires qui leur sont arrivées.





Ainsi, dans « Les Sarrasins en fleur », un vieux marchand, qui croit ne plus avoir l’âge d’exercer son métier et qui veut bien que ce soit son dernier voyage, confie à ses compagnons de route une aventure amoureuse qu’il a vécue durant sa jeunesse. Un jeune garçon dans le groupe comprend alors qu’il a affaire à son père qu’il n’a jamais vu, mais ne dit rien.





Quand, fatigués ou ayant épuisé tous les sujets de conversation, les voyageurs se taisent un à un pour plonger finalement dans le silence total, il arrive à l’un d’entre eux d’entonner une chanson pour réanimer l’ambiance.





On ne s’ennuie jamais dans une foire. Regardez ces marchands ambulants qui viennent d’étaler leurs produits à vendre. Des vêtements de toute sorte, confectionnés on ne sait trop dans quel atelier, pour le besoin et le goût de chacun, des ustensiles luisants qui séduisent les femmes au foyer, des friandises qui donnent l’eau à la bouche... Ce sont de petites merveilles pour les ruraux. Les marchands appellent les visiteurs d’une voix enjouée. Dans une foire, on n’achète jamais sans marchander. Une négociation qui se fait parfois rien que pour s’amuser. En écoutant la discussion inutilement animée entre marchand et client, une vieille dame à proximité sourit. Elle a devant elle une planche sur laquelle sont disposés différentes sortes de légumes, ceux qu’elle aurait cultivés de ses propres mains sans doute. Peut-être qu’elle est venue dans cette foire, non pas tant pour gagner de l’argent, mais pour profiter d’une ambiance festive.





On entend des roulements de tambour. C’est l’appel d’un charlatan, un personnage immanquable dans une foire. Les gens commencent à se rassembler autour de lui. Tout en étant conscients du risque d’être dupes, ils écoutent ses boniments drôles et fantaisistes, un peu comme on écoute un humoriste.





Un grand chanteur de gukak dans les années 1930, Kim Jong-jo, s’est intéressé à tout cela pour inventer une chanson reproduisant différents spectacles d’une foire.





Un groupe de clochards fait également partie du paysage d’une foire. Leur présence confirme que cette assemblée à caractère commercial est aussi une fête. Ces vagabonds apparaissent effectivement sur tous les lieux de festivité. Ils sont là lors de la célébration joyeuse d’un heureux événement public et aussi personnel comme par exemple lorsqu’une famille marie l’un de ses enfants ou donne une grande fête à l’occasion du « hwangap », le 60e anniversaire de l’un des leurs. D’où sortent-ils ? On l’ignore. Où vont-ils aller prochainement ? A une autre fête certainement. Et ils vont chanter leur fameux « Gakseori taryeong » :





Nous voilà revenus

Tant pis pour vous

Malgré la faim, malgré le froid

Nous jouissons de la longévité





Ils sont donc bien conscients que leur présence est indésirable. Certains convives à une fête ou visiteurs dans une foire apprécient toutefois leur chanson gaie et amusante.





Liste des mélodies de la semaine

1. « Le Chant de la foire » interprété par Lee Yu-ra.

2. « Jangtaryeong » chanté par Kim Jong-jo.

3. « Jangtaryeong » chanté par Kim Yong-woo.