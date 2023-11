Les trois frères et sœurs courageux (1) 밑 빠진 독에 물 붓기

밑 빠진 독에 물 붓기 : Un puits sans fond.





밑: nom qui désigne « partie plate constituant le bas d’un objet »

빠지다 : verbe qui signifie « Le fond d’un récipient ou la semelle d’une chaussure se détache »

독 : nom désignant « grand pot en terre cuite servant à contenir de la sauce de soja, de l’alcool ou du kimchi »

붓다 : verbe signifiant « verser un liquide ou de la poudre dans un autre endroit »





Cette expression est utilisée pour décrire une situation où on engage des efforts ou des coûts sans fin, et on n’en tire aucune satisfaction.