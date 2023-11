« IN the mood », 1er album studio de Whee-in (1)

Whee-in a fait ses débuts au sein du girls band Mamamoo, lancé en juin 2014 par le label RBW. Parallèlement à ses activités en groupe, la musicienne mène une carrière solo depuis avril 2018 et son premier single « magnolia ».





La vocaliste phare du quartette féminin a publié en avril 2021 son premier mini-album « water color ». C’est avec son 2e EP intitulé « WHEE », dont le titre phare « Make Me Happy » sorti en janvier 2022, qu’elle a remporté son premier trophée dans une émission spécialisée dans la k-pop.





Whee-in est donc de retour avec son 1er opus officiel « IN the mood » composé de 11 morceaux. Sachez que la vocaliste a remporté le prix de la meilleure interprète de la bande originale aux 2022 TTA Best Artists of K-Drama.